إطلاق مخبر البحث المختلط “الحوكمة ومكافحة الفساد”

أطلق اليوم الإثنين بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران مخبر البحث المختلط “الحوكمة ومكافحة الفساد“. في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة العليا للشفافية والوقاية. من الفساد ومكافحته.

ويهتم هذا المخبر بدراسة موضوع الفساد والمساهمة في بناء مؤشرات لقياس الفساد وفقا للسياق الوطني. ويأتي إطلاقه بالشراكة بين مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. ومركز البحث في الإقتصاد المطبق من أجل التنمية وجامعة الجزائر 3 “ابراهيم سلطان شيبوط”. وجامعة البليدة 2 “علي لونيسي” والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وذكرت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي في رسالة قرأها نيابة عنها إلياس بن ساسي عضو ذات الهيئة أن هذا المخبر. “يعد الأول من نوعه في الجزائر. بالنظر لخصوصية ميدانه وطبيعة المواضيع التي يعالجها. وسيكون بإمكان الطلبة والأساتذة والباحثين تناول الفساد. بأبعاده الاقتصادية واجتماعية المعقدة والخطيرة كميدان بحث دراسة وتحليلا وتقييما”.

ويندرج إنشاء هذا المخبر المختلط -وفقا لها- ضمن أحد التدابير التي أقرتها الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. والتي تنص على “تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على دمج الفساد كموضوع للبحث والتدريس. والذي يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بترقية ثقافة. نبذ الفساد في المجتمع وتعزيز الشفافية. وأخلقة الحياة العامة”.

علاوة على ذلك تم إطلاق ماستر في “الحوكمة والوقاية من الفساد” بجامعة “قاصدي مرباح” لورقلة لفائدة 40 طالبا وآخر في. “الشفافية ومكافحة الفساد”. على مستوى جامعة التكوين المتواصل. شمل 38 مركزا جامعيا عبر الوطن, تم من خلاله تسجيل 1408 طالب.