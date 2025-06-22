أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، على أشغال اليوم الموضوعاتي حول الإجراءات المتخذة لضمان موسم اصطياف صحي و آمن بمشاركة خبراء ومختصين في المجال.

وأعلن الوزير، عن إطلاق مخطط وطني للتغذية شهر سبتمبر القادم وهو مخطط شامل يهدف الى حماية صحة المواطن من المخاطر البيولوجية و الكيميائية التي تصيب الأغذية. والتي يمكن أن تحدث في جميع مراحل السلسلة الغذائية من المنتج إلى المستهلك.

وأكد الوزير، بأن هذا المخطط يشكل أداة فعالة للحد من التغذية غير السليمة. والتسممات الغذائية التي يمكن أن تسجل خاصة خلال موسم الصيف. في ظل الإنتشار الواسع لإستهلاك المواد المصنعة أو نصف المصنعة والوجبات السريعة.

داعيا إلى ضرورة اعتماد سلوك غذائي متوازن يحمي و يحفظ صحة المواطن.

ويرمي ذات المخطط، إلى إحداث التغيير المنشود في النمط الغذائي من خلال العمل على ضمان سلامة الأغذية التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأمن الغذائي. وذلك عن طريق حماية الأغذية من المخاطر ذات الأصل البيولوجي والكيميائي. الذي يمكن أن تحدث في جميع مراحل السلسلة الغذائية من المنتج إلى المستهلك.

بالإضافة إلى العمل على التقليل من نسبة استهلاك السكريات والدهون والملح وفق المقاييس التي يحددها المخطط الوطني للتغذية.

وخلال حديثه، شدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش على كافة المستويات. في إطار العمل التنسيقي المتعدد القطاعات.

بالإضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية تركز على الوقاية من الأمراض الصيفية والسلوكيات الصحية الواجب تبنيها. تفاديا لحالات التسمم الغذائي التي يمكن تسجيلها خاصة خلال موسم الإصطياف.