إطلاق مدرستي الرياضيات والذكاء الصناعي في الدخول الجامعي المقبل وهذا معدل القبول

ثمّن المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا، آيت زاي عبد الحكيم، قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المدرستين العليا للرياضيات والذكاء الصناعي.

وأكد آيت زاي عبد الحكيم، للإذاعة الجزائرية، إن الوزارة تعكف حاليا على الاعداد لتجسيد المشروعين بدءا من الدخول الجامعي المقبل.

وأوضح المتحدث، أن القطب التكنولوجي الجاري انجازه بسيدي عبد الله سيضم المدرستين بدءا من الموسم الجامعي المقبل.

ويتربع القطب التكنولوجي، على مساحة قدرها 87 ألف هكتار ويوفر 20 ألف مقعد بيداغوجي و 1 ألف سرير.

وكشف ذات المتحدث، بأن الانضمام للمدرستين سيقتصر على النخبة من الفائزين بشهادة البكالوريا، بحيث لا يقل المعدل العام عن 16 من عشرين.

فيما سيستفيد الطلبة خلال فترة التكوين المقدرة بخمس سنوات من منحة خاصة بالإضافة إلى امتيازات أخرى مثل الاقامة بغرفة فردية.

كما سيستفيد هؤلاء الطلبة من مكتبة تسع ألف طالب، بالإضافة لوجود مخابر للبحث العلمي.

وأكد المسؤول، بأن الوزارة ستسعى لجلب الكفاءات الوطنية والاستعانة ايضا بالأساتذة الجزائريين المقيمين بالخارج في المدرستين.

ومن جهة أخرى، كشف المدير الفرعي للمدارس العليا، بأن وزارة التعليم العالي بصدد الإعداد لإطلاق مدرستين للزراعة بالجنوب في سبتمبر 2022.