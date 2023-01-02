إطلاق مزايدة وطنية مفتوحة لإستغلال قاعات السينما

شرعت مصالح وزارة الثقافة، في مرحلة أولية، بإتخاذ إجراءات من شأنها إتاحة الفرصة للخواص من أجل استغلال عدد من قاعات السينما التابعة للقطاع بما فيها المُهيئة والمجهزة تقنيًا.

وحسب بيان للوزارة، بلغ عدد هذه القاعات، 12 قاعة سينما موزعة على 9 ولايات. وهي النعامة، عين تيموشنت، معسكر، قالمة، الشلف، عين الدفلى، الأغواط، المسيلة وأم البواقي.

ويكون استغلال هذه القاعات من طرف الخواص، عن طريق دفتر شروط واتفاقية بين الديوان الوطني للثقافة والإعلام ومُستغِل القاعة.

حيت تم تحديد سعر افتتاحي لكل قاعة من طرف مديريات أملاك الدولة على المستوى المحلي.

علمًا أن هذه الخطوة تندرج ضمن تفعيل النشاط السينمائي عبر قاعات العروض. وتمكين المواطن من ارتياد هذه المرافق في ظروف خدماتية تنافسية يشرف عليها محترفو هذا النشاط الثقافي والتجاري.

ويأتي هذا، سعيًا من وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف الدكتورة “صُورية مُولوجي”، لتجسيد برنامج مخطّط عمَل الحكومة.

وتنفيذًا لإلتزامات رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” بإعطاء نفس جديد لمجال السينما وتحفيز الاستثمار فيه.