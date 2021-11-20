إطلاق مسابقات ترقية في 20 ألف منصب بقطاع التربية قريبا

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المسابقات تشمل العديد من الرتب في الأطوار الثلاثة وسلك التفتيش

‪من المنتظر أن تعلن وزارة التربية الوطنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن مسابقة ترقية تخص 20 ألف منصب يتم تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن هذه المسابقة تشمل العديد من الرتب في الأطوار التعليمية الثلاثة، وتخص أيضا سلك التفتيش.

‪ ووفق ذات المعلومات، فإن هذه الامتحانات المهنية التي سيتم تنظيمها سنويا، تسمح للأساتذة من تحسين أجورهم من خلال الزيادات التي تترواح بين 3 و 8 آلاف دينار، والتي تكون حسب كل رتبة، فضلا عن الحصول على مهام إضافية تندرج ضمن النهوض بالقطاع، من خلال السهر على تنفيذ البرنامج الدراسي، إذ يتولى الأستاذ المكوّن مسؤولية المساهمة في تنفيذ الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة سنويا لفائدة الأساتذة، خاصة الملتحقين حديثا بالقطاع، في حين، توكل إلى الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق بين أساتذة المواد، ومتابعة تنفيذ البرنامج الدراسي، والإشراف على الامتحانات الموحّدة، كما يقوم برئاسة أساتذة نفس القسم، ويسهر على معالجة المشاكل البيداغوجية التي تعترضهم‪.

وستجري امتحانات التأهيل للالتحاق برتبتي “أستاذ مكوّن” و”أستاذ رئيسي” على مستوى مؤسسات التربية الوطنية وبإشراف مباشر من مديريات التربية‪.

هذا ويمتحن المترشحون للمسابقة في اختبارين أساسيين يتعلقان بتعليمة الاختصاص وعلوم التربية بالنسبة لرتبة “أستاذ رئيسي”‪ .

كما سيتم إجراء امتحانين في مادتي “التعليمية” و”هندسة التكوين”، إضافة إلى اللغة الأجنبية التي ستكون اختيارا بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية، على أن يكون النجاح من نصيب من يتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20.

هذا وسيتم احتساب الأقدمية المطلوبة للترقية، حيث يتم الاعتماد على مبدأ الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية والأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج،

كما أن قرار التعيين والإدماج إلزاميين للمشاركة في المسابقة، حيث يتوجب على المترشح أن يكون متحصلا على وثيقة تثبت حصوله على قرار الإدماج والتعيين‪.

من جهة أخرى، اشترطت الوزارة ملفا على المترشحين يتكون من نسخة قرار التسمية وطلب قرار التثبيت، فضلا عن نسخة من أوّل محضر تنصيب، إضافة إلى استمارة المشاركة‪.

ويشارك في هذه المسابقة بالنسبة للطور الابتدائي لأساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة للترقية إلى رتبة “أستاذ رئيسي” في المدرسة الابتدائية للترقية، إلى رتبة “أستاذ رئيسي”، وتخص أيضا الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة للترقية إلى رتبة “أستاذ مكوّن” في المدرسة الابتدائية، فيما تم تحديد نفس الشروط بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط والأستاذ الثانوي‪.