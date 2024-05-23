إطلاق مسابقة أحسن عمل في الاعلام السياحي لهذه الفئة

أطلقت وزارة السياحة الصناعة التقليدية بإشراف مشترك مع وزارة الاتصال، جائزة أحسن عمل في الاعلام السياحي.

وجاءت هذه المسابقة احتفالا باليوم الوطني للسياحة المصادف لـ 25 جوان من كل سنة.

كما ان هذه المبادرة، تهدف لترقية وجهة الجزائر السياحية والترويج لها داخليا وخارجيا. وكذا إبراز مجهودات السلطات العليا في البلاد في توطيد السياحة الداخلية وتبيين مقوماتها.

ووفق لبيان الذي نشرته وزارة الإتصال عبر حسابها على الفيسبوك أن جائزة أحسن عمل في الاعلام السياحي تمس الفئات التالية:

جائزة أحسن مقال سياحي.

جائزة أحسن روبورتاج تلفزيوني.

جائزة أحسن روبورتاج إذاعي.

جائزة أحسن موقع الكتروني ترويجي للسياحة الجزائرية.

جائزة أحسن تطبيق رقمي.

وأضاف البيان أنه تم تحديد تاريخ 15 جوان 2024 كآخر أجل للمشاركة واستلام الملفات.

ولهذا الغرض، على الصحفيين الراغبين في المشاركة ارسال أعمالهم عبر البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

أوايداعها لدى وزارة الاتصال في العنوان التالي: شارع مارسيلو فابري، بيرمرادرايس، الجزائر العاصمة.