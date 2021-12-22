إطلاق مسابقة “انتخب منتج العام” في طبعتها الثانية

أعلن المدير العام لمسابقة “انتخب منتج العام الجزائر” يوسف عثماني، اليوم الاربعاء، على اطلاق الطبعة الثانية من هذه المسابقة خلال سنة 2022.

وخلال ندوة صحفية بفندق راديسون بلو بالجزائر العاصمة أكد عثماني أنه سيتم اختيار أحسن منتوج وخدمة للعام من طرف المستهلكين الجزائريين من خلال هذه المسابقة.

كما ستستفيد الشركة الفائزة من وسم “انتخب منتج العام”، حيث تعتمد المسابقة على عدة طرق لانتخاب أحسن المنتوجات و الخدمات المحلية

بمشاركة مباشرة للمستهلك.

أبرزها تحميل تطبيق عبر الهاتف النقال أو من خلال سبر للآراء يشرف عليه معهد “ايمار” المتخصص في دراسات السوق.

وجاء تنظيم الطبعة الثانية من هذه المسابقة، حسب ذات المتحدث، بعد نجاح الطبعة الأولى 2021،و التي أفرزت عن فوز 51 منتوج يمثلون 55 قطاع الأكثر استهلاكا.

و هذا بمشاركة عينة هامة من المستهلكين عبر تطبيق انتخب منتج العام و الذي يعتبر أكبر تطبيق استقصاء على المنتجات الاستهلاكية في الجزائر.

جدير بالذكر، ان مسابقة انتخب منتج العام تجربة تفوق 35 سنة في أكثر من 40 دولة على المستوى العالمي.

كما أن الهدف من تنظيمها هو اشراك المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأهم في تسويق المنتوج، و منه تقييم جودة المواد الاستهلاكية.

و الأخذ بعين الاعتبار نصائح و اراء المستهلك.