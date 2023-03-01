أعلنت وزارة الثقافة والفنون تَحت إشراف الدكتورة “صُورية مُولوجي”، عن إطلاق مسابقة شعرية وطنية لأحسن قصيدة في مدح سيّد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسّلام، موسومة بـ”جائزة القصيدة المُحمّدية في مَدح خير البريّة”.

وذلك بالتعاون مع المُؤسّسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

وحسب بيان الوزارة، فإن المُسابقة الوَطنية مفتوحة لكَافّة الشعراء الجزائريين في الفصيح والملحون مع لجنة تحكيم تضم نخبة من ألمع الأسماء الشعرية والأكاديمية.

فبعد التصفيات الأولى، سيتنافس الشّعراء عبر جولات على الجائزة الكبرى في كل فرع (الفصيح والملحون)، على أن يكون تسليم الجوائز على الفائزين في احتفائية كُبرى نهاية شهر رمضان الكريم.

وفيمايلي ملف المشاركة وقانون المسابقة وكذلك الجوائز:

ملف المشاركة

ترفق القصيدة المرشحة بالملف التالي:

سيرة ذاتية للشاعر

صورة حديثة

تصريح بملكية النص الشعري

النص مدققا ومرقونا

ترسل الأعمال أو تودع لدى وزارة الثقافة والفنون،

هضبة العناصر القبة. الجزائر العاصمة

أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

قانون المسابقة

الجائزة مفتوحة لجميع الشعراء الجزائريين.

أن تكون القصيدة معدة خصيصا للمسابقة و لم يسبق نشرها يمكن للجنة أن تقترح منح جوائز إضافية أو تشجيعية قرارات اللجنة نهائية ولا يمكن الطعن فيها.

كما تسحب الجائزة في حالة ثبوت أي سرقة أدبية أو انتحال. آخر أجل لاستلام الأعمال 15 مارس 2023 .

كما تسلّم جوائز المسابقة أواخر شهر رمضان.

الجوائز

تقدم جوائز مالية قيمة للفائزين في المسابقة ودرع القصيدة المحمدية في مدح خير البرية إضافة إلى طبع الأعمال المتوجة في ديوان المديح في مجلّد واحد.

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