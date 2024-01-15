إطلاق مسابقة لتوظيف أعوان الشرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان الشرطة ذكور على أساس الإختبارات بعنوان سنة 2023.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، يمكنكم تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف عبر الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية “فايسبوك انستغرام وإيكس”.

هذا وتودع ملفات الترشح للمشاركة في المسابقة على مستوى مقرات أمن الدوائر وأمن الولايات.