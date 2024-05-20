إطلاق مسابقة لتوظيف 500 طالب قاضٍ

أعلنت المدرسة العليا للقضاء، عن تنظيم مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 500 طالب قاض لسنة 2024.

وأوضحت وزارة العدل، أنه يمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في الالتحاق بسلك القضاء وتتوفر فيه الشروط التالية:

الجنسية الجزائرية، وبلوغ سن سبع و عشرين (27) سنة، على الأقل، وأربعين (40) سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة.

وحيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، وحيازة شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة. وإثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية.

توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية الممارسة مهنة القضاء، والتمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق. وأن لا يكون المترشح سبق أن استقال من المدرسة أو طرد منها.

وتتمثل إجراءات التسجيل في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024:

وتتم عملية التسجيل على مرحلتين، مرحلة التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني. ومرحلة التسجيل النهائي وهي إيداع الملف على مستوى المجلس القضائي لمقر الاقامة.