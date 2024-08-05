إطلاق مسابقة للإلتحاق بالمدرسة العليا للضمان الإجتماعي

أعلنت المدرسة العليا للضمان الإجتماعي عن إطلاق عروض التكوين لنيل شهادة ماستر مهني الخاصة بالمدرسة.

وفتحت المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بعنوان السنة الجامعية 2024-2025 شهادة الماستر المهني في الضمان الإجتماعي في تخصصات قانون الحماية الاجتماعية، التسيير الاستراتيجي والتنفيذي لمنظمات الحماية الاجتماعية، حساب المخاطرة متخصص في الضمان الاجتماعي، تسيير أنظمة الاعلام الحماية الاجتماعية.وتكون التسجيلات من 24 أوت إلى 31 سبتمبر 2024. حصريا عبر الأرضية الإلكترونية المخصصة للتسجيلات.

أما عدد المقاعد البيداغوجية الاجمالية المخصصة لكل تخصص محددة بـ 25 مقعدا. وتطبيقا لأحكام الاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية ومنظمة العمل الدولية ولاسيما المادة الرابعة منه. فإن المدرسة تخصص ربع المقاعد البيداغوجية لصالح بلدان إتحاد المغرب العربي والبلدان الافريقية. التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة. كما تخصص ربع المقاعد الإطارات صناديق الضمان الاجتماعي، والنصف المتبقي من

المقاعد للطلبة الجزائريين خارج الصناديق.

شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي

الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي يتم عبر مسابقة وطنية. يجب أن يكون المترشحون حائزين على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس. أو شهادة جامعية أخرى معادلة في تخصص الماستر المعنى. بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 سبتمبر 2016 الذي يحدد شروط القبول ونظام الدراسة للحصول على شهادة الماستر المهني من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.