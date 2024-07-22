إطلاق مسابقة للإلتحاق بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح الترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية للإلتحاق بطور الماستر لتكوين أساتذة التعليم الثانوي بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بعنوان السنة الجامعية 2024/2025.

وحسب بيان للوزارة، سيتم إختيار المترشحين حصريا حسب الملف الإلكتروني الذي يودع عبر العنوان الإلكتروني المرفق في الوثائق.

ويتمثل ملف المشاركة في المسابقة في رسالة تحفيزية ونسخة من شهادة البكالوريا. ونسخة من شهادة التدرج ليسانس أو ماستر ونسخة من كشوف النقاط لكل السداسيات. وشهادة حسن السيرة والسلوك وبطاقة الإقامة.

ويتم إيداع الملفات في الفترة الممتدة من 23 جويلية الجاري إلى غاية 1 أوت 2024. ثم تأتي فترة دراسة الملفات من 2 أوت 2024 حتى 10 أوت 2024.

ثم الإعلان عن نتائج الإنتقاء الأولي يوم 12 أوت 2024، وإجراء المقابلات الشفوية من 16 أوت 2024 إلى 25 أوت 2024.

وأخيرا الإعلان عن النتائج النهائية يوم 29 أوت 2024، وسيكون إنطلاق الدراسة في سبتمبر 2024.