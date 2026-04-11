أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بولاية ورقلة تعزز التنوع الاقتصادي وتدعم سلاسل الإنتاج.

وحسب بيان للوكالة، تمّ إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على مستوى عدد من المناطق الصناعية مناطق النشاط.

وأشرف على هذه العملية، والي ولاية ورقلة، عبد الغني فيلالي، بحضور السلطات المحلية للولاية. ومدير الشباك الوحيد اللامركزي لولاية ورقلة، معاذ محمد المنصف. تعكس توجها واضحا نحو تحريك عجلة الاستثمار على المستوى المحلي.

فعلى مستوى المنطقة الصناعية حاسي بن عبد الله، تشمل المشاريع الجديدة مشروع لإنجاز مخازن مخصصة لاستيداع التبريد. بقدرة تخزين تُقدّر بـ 20 ألف متر مكعب. والذي من شأنه دعم سلاسل التخزين والتوزيع. لا سيما بالنسبة للمنتجات الفلاحية والغذائية، بما يساهم في تحسين ظروف حفظها واستقرار تموين السوق.

كما يرتقب أن يُوفر هذا المشروع 200 منصب عمل مباشر مع بداية الاستغلال. على أن يرتفع عدد مناصب الشغل تدريجياً ليبلغ 500 منصب عمل. ما يعكس الأثر الإيجابي المنتظر على التشغيل والتنمية المحلية. ومشروع استثماري للتحويل الأولي لمادة البلاستيك،

أما على مستوى منطقة النشاط اللوجستي بالمدينة الجديدة حاسي مسعود، فتم إطلاق مشاريع صناعية في المجالات التالية: مشروع لصناعة المنتجات الخرسانية. ومشروع استثماري لصناعة الغرف الصحراوية والبنايات المعدنية الجاهزة. وكذا مشروع استثماري لإنجاز مركب للتخزين والتبريد. ومشروع في صناعة النسيج لانتاج الملابس، ومشروع لصناعة مواد البناء البلاستيكية.

ومن شأن هذه المشاريع تعزيز القدرات الانتاجية بما يستجيب لمتطلبات التنمية في الولاية والمناطق المجاورة ذات الخصوصية المناخية.

وأكدت هذه المشاريع، من خلال تنوع أنشطتها وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، التوجه نحو إرساء قاعدة انتاجية متكاملة. قادرة على دعم الأمن الغذائي، وتعزيز سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل مستدامة عبر مختلف مناطق النشاط.