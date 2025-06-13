إطلاق مشاريع بحثية جزائرية معتمدة الإثنين المقبل

سيتم الإثنين المقبل بالعاصمة، إطلاق مشاريع بحثية جزائرية تم اعتمادها ضمن مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار لعامي 2023 و2024.

وحسب بيان للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، سيجمع هذا الحدث العلمي، “نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف الدول العربية”.

ويُقام الموعد بهدف “خلق بيئة علمية فعالة، ترتكز على الشراكة والتكامل، لمواجهة التحديات التنموية المشتركة”.

وتغطّي هذه المشاريع البحثية مجالات استراتيجية متنوعة، تشمل الزراعة والتكنولوجيا والطاقة والصحة.

وتتعلق مواضيعها بـ “الإنتاج الحيواني الذكي مناخياً في البلدان العربية” و”أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والسريعة”، و”تصنيع وتطبيق البلاستيك الحيوي”.

وتمتدّ المشاريع المذكورة لتشمل “إدخال تكنولوجيا السوائل التي تقع بين الحالتين السائلة والغازية، في القطاعات الاقتصادية الوطنية والصناعات الدوائية”.

كما تعكس المشاريع “المكانة الريادية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، وكفاءاتها العلمية القادرة على التميز عربياً ودولياً”.

وتعتبر مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار من أبرز المبادرات العلمية الإقليمية. وتراهن على “توحيد الجهود البحثية في العالم العربي، لمجابهة التحديات المشتركة. من خلال إنشاء تحالفات علمية عربية متكاملة”.

وتتولى تنفيذ مشاريع استراتيجية، تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة”. وتتكفل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المشاركة بدعم فرقها البحثية.

كما يشرف اتحاد مجالس البحث العلمي العربية على توفير الدعم اللوجستي والتشبيك العلمي ومتابعة التنفيذ إلى جانب الترويج للنتائج.