إطلاق مشاريع جديدة لمسرح الطفل واختتام برنامج “7/7 ثقافتي”

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، رفقة والي تيبازة محمد الأمين بن شاولية، على اختتام فعاليات البرنامج الوطني الموجه للأطفال “7/7 ثقافتي”. معلنة بالمناسبة الانطلاق الرسمي لجملة من المشاريع والمبادرات الثقافية الجديدة الموجهة للطفولة. في مقدمتها تطوير مسارح الأطفال وتعزيز حضورها عبر مختلف ولايات الوطن.

كما جرى حفل الاختتام بدار الثقافة “أحمد عروة” بالقليعة، من خلال تقديم العرض الختامي لمشروع التنمية المسرحية “حلم” في موسمه الرابع. وهو مشروع تكويني انطلق من ولاية تيبازة شهر مارس الماضي. وضم سلسلة من الورشات المسرحية الموجهة للأطفال بهدف صقل المواهب الناشئة. وترقية الممارسة المسرحية لدى الأجيال الصاعدة.

وأكدت الوزيرة أن مشروع “حلم” يجسد حرص وزارة الثقافة والفنون على ترسيخ حق الطفل في الثقافة والإبداع، وتوفير فضاءات محفزة على التعلم والاكتشاف والتعبير، معربة عن أملها في تعميم هذه التجربة على مستوى المدارس والبلديات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، بالنظر إلى دورها في تنمية شخصية الطفل وتعزيز قدراته الفنية والفكرية.

كما أبرزت بن دودة أن مسرح الطفل في الجزائر مقبل على مرحلة جديدة من التطور النوعي،. بفضل المشاريع التي تعمل الوزارة على تجسيدها ضمن رؤيتها الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسة الثقافية لدى الأطفال. وذلك بالتعاون مع الجمعيات الثقافية وأصحاب المشاريع والمبادرات المرتبطة بمسرح الطفل على غرار مشروع “حلم”. بما يسهم في دعم الإبداع المسرحي الموجه للناشئة وتوسيع دائرة الاستفادة منه عبر مختلف مناطق الوطن.

وفي سياق آخر، وبمناسبة اليوم الوطني للفنان المصادف لـ 8 جوان، جددت الوزيرة التزام القطاع بمواصلة العمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للفنانين وصون حقوقهم. داعية الأسرة الفنية إلى مواصلة الإسهام في تثمين التراث الوطني وإبراز الصورة الثقافية المشرقة للجزائر.

كما كشفت الوزيرة عن إعداد برنامج ثقافي وفني ثري عبر مختلف الولايات خاص بموسم الاصطياف. يشمل المسرح والسينما والموسيقى وعددا من الأنشطة الثقافية الموجهة للأطفال وغيرهم.

في حين، شهد الحفل الختامي للمهرجان تقديم عروض مسرحية من أداء أطفال ولاية تيبازة، عالجت قضايا تربوية ومجتمعية متنوعة. منها التنمر والغش والكذب وحماية البيئة، وذلك ثمرة برنامج تكويني شمل 14 مدرسة ابتدائية بالولاية.

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