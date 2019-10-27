إطلاق مشاريع سكنات LPA بالعاصمة قبل نهاية السنة

خصصت وزارة السكن و العمران و المدينة بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر عددا من العقارات و الميزانية الخاصة بمشاريع سكنات الترقوي المدعم.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن فإن تعليمات وزير السكن ووالي الولاية تقضي باطلاق كل المشاريع التي تم تخصيص العقار و الميزانية لها قبل نهاية السنة الجارية.

وأكدت ذات المصادر بأن عددا من مشاريع الترقوي المدعم سيتم إنجازها من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري و يتجاوز عددها 3 ألاف وحدة سكنية.

وتم تخصيص عدة عقارات بالنسبة لهذه المشاريع على مستوى عدة بلديات على غرار كل من بلدية الحمامات، هراوةـ، رويبة و عين البنيان