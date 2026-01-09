إطلاق مشروع إعادة هيكلة بريد الجزائر

ترأست المديرة العامة لبريد الجزائر، أمس الخميس، اجتماعًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خُصّص لإطلاق مشروع إعادة هيكلة بريد الجزائر لسنة 2026، القائم على العصرنة، تحسين جودة الخدمات، والالتزام بميثاق الاستقبال.

وحسب بيان للمؤسسة، تم التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة تحسين نظافة وتنظيم المرافق البريدية، ضمان حسن سير الشبابيك الآلية. والارتقاء بجودة الاستقبال وحسن معاملة الزبائن، إلى جانب تحسين أداء الشبكة البريدية.

وفي إطار التحضير لشهر رمضان 2026، شددت المديرة العامة على أهمية ضمان التوفر الدائم للسيولة على مستوى المكاتب البريدية والشبابيك الآلية، وتعزيز الجاهزية التقنية.

كما تم التأكيد على أهمية توفر الأعوان، خاصة بالمناطق النائية، وتعزيز الإجراءات الأمنية لضمان استمرارية الخدمة العمومية.

وفي الختام، جددت المديرة العامة التأكيد على أن الصورة الجديدة لبريد الجزائر في سنة 2026 تقوم على الانضباط، روح المسؤولية. وتضافر جهود جميع الإطارات والعمال.