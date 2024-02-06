إطلاق مشروع ” المسرح في رحاب الجامعة” في جامعة الجزائر 2

أشرف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري رفقة وزيرة الثقافة و الفنون صورية مولوجي.على إطلاق المشروع الموسوم بــ ” المسرح في رحاب الجامعة” بجامعة الجزائر 2 “أبو القاسم سعد الله”. و المنظم من قبل وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة الثقافة و الفنون.

برنامج التعاون “المسرح في رحاب الجامعة ” انطلق يوم 04 فيفري 2024 و الذي سيستمر إلى غاية يوم 08 فيفري استهله الوفد الرسمي. بزيارة الورشات الخاصة بالإخراج المسرحي، التمثيل. و الكتابة المسرحية، بالإضافة إلى زيارة المعرض الفني الذي تضمن جناحا خاصا بطلبة جامعة الجزائر 2 و لا سيما طلبة قسم الفنون. و جناحا خاصا بالمسرح الوطني.

وفي هذا الصدد قال الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهادف إلى عصرنة الجامعة، كما أكد على أهمية أن يتقن كل طالب متخرج 5 أشياء هي أن يكون مواطنا صالحا مبتكرا و منتج. متقنا لفن التواصل ،متكونا في النقد البناء، و متعاونا، و عليه يعتبر المسرح هو الوسيلة الاستثنائية التي تقوي بنية المتخرج من الجامعة باطلاعه على مختلف الثقافات خاصة أننا في عصر تدويل البحث العلمي، و باعتبار الجامعة قاطرة للتنمية المحلية بالإبداع و الابتكار. كما أعلن بالمناسبة عن انطلاق إنشاء 115 ورشة للتكوين في مجال المسرح ب 115 مؤسسة جامعية و ذلك بإشراك و مرافقة وزارة الثقافة و الفنون.

من جهتها أعربت وزيرة الثقافة و الفنون السيدة صورية مولوجي عن سعادتها بإطلاق مشروع “المسرح في رحاب الجامعة” وإعطاء إشارة انطلاقه من جامعة الجزائر 2. باعتبارها فضاءا علميا مفتوحا على الابتكار و الخلق و أرضا خصيبة للنبوغ الفني و العلمي و الأدبي، كما أشارت إلى اهتمام الدولة الجزائرية بتحقيق التزاماتها اتجاه الشباب و الناشئة و الذي يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية الرشيدة .