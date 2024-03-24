أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن إطلاق مشروع حاضنة “مبادرة Art”، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى دعم وتعزيز الصناعات الإبداعية في الجزائر.

وجاءت هذه المبادرة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ONDA) و المدرسة العليا الجزائرية للأعمال (ESAA).

وحسب بيان لوزارة الثقافة، فقد تم تصميم مشروع الحاضنة “مبادرة Art” لتكون بمثابة برنامج طموح يهدف إلى تقديم الدعم الإستراتيجي والعملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكذا الشركات الناشئة في الصناعات الإبداعية، مع التركيز على الإستخدام الإستراتيجي للملكية الفكرية. كما يقدم دعما شخصيا للمشاركين يتمثل في ورشات عمل تفاعلية، وجلسات تدريب جماعية، و إستشارات فردية من طرف خبراء جزائريين ودوليين.

كما يهدف هذا البرنامج إلى اختيار ودعم ما بين 15 إلى 20 شركة ناشئة، صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء الوطن. تمارس نشاطها في مجالات الصناعات الإبداعية المختلفة، على غرار الفنون والتصميم والإعلام والترفيه والتكنولوجيا الإبداعية. حيث يتم تشجيع المشاركين الراغبين في تثمين تراثهم الثقافي وتحفيز إبداعهم وتعزيز مكانتهم في السوق على تقديم ترشحهم.

وأضاف البيان، أن المشاركين المحتملين يشملون مبدعي المحتوى الرقمي ومقدمي خدمات البث المباشر. ومطوّري وسائط تفاعلية، الساعين إلى الإبتكار في الطريقة التي يتم بها إنشاء وتوزيع، واستهلاك هذه الطرق الجديدة. بالإضافة كذلك إلى محترفيّ تصميم الجرافيك وتصميم المنتجات. وكذلك المبتكرون الذين يبحثون عن حلول تصميمية مبتكرة لتلبية إحتياجات السوق. ناهيك عن الفاعلين في قطاع الترفيه، مثل منظميّ الفعاليات، والفنانون. والشركات الناشئة التكنولوجية المتخصصة في الصناعة الترفيهية، الساعون إلى تطوير مجال الترفيه. بالإضافة كذلك إلى رواد التقنيات الغامرة، الساعون إلى استكشاف الفرص المتاحة من خلال الواقع الافتراضي. والواقع المعزز، وغيرها من التقنيات الغامرة لخلق تجارب فريدة وجذابة.