إطلاق مشروع دراسة إزدواجية الطريق الرابط بين المنيعة وغرداية

كشفت مديرية الأشغال العمومية عن إطلاق مشروع دراسة إزدواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين المنيعة وغرداية.

ويمتد الطريق على مسافة 270 كلم بعد رفع التجميد عنه، خاصة و أنه مطلب أساسي لسكان المنطقة لحيويته وفعاليته الإقتصادية.

خاصة بعد تحوّلها إلى قطب فلاحي بامتياز ناهيك عن ان هذا الطريق يعد شريان رئيسي لولايات جنوبية على غرار أدرار وتمنراست.

و انجزت مديرية الاشغال العمومية ثلاثة مشاريع كبرى لطرقات حيوية تربط الولاية المنتجبة المنيعة بثلاثة ولايات اخرى.

وقدرت الأشغال بمبلغ اجمالي يفوق 600 مليار سنتيم تخص الطريق الرابط بين الولاية المنتدبة المنيعة بولاية ورقلة.

وسيتم من خلال الطريق إنقاص 200 كلم عن الطريق السابق الذي كان يحتم على سكان الجنوب المرور بولاية غرداية.

هذا إضافة الى تجديد الطريق الرابط بين الولاية المنتدبة المنيعة و الولاية المنتدبة عين صالح بتمنراست .

إضافة إلى إعادة تجديد كلي للطريق الرابط بين الولاية المنتدبة المنيعة و دائرة تيميمون بأدرار عن طريق تزفيت بسمك 28 سنتيميتر .

عاصم بوخاري