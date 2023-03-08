إطلاق مشروع دعم التجارة الإلكترونية لمشاريع المرأة في الجزائر

أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، على الإطلاق الرسمي لبرنامج دعم التجارة الإلكترونية. للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تديرها المرأة في الجزائر. بهدف تكوين رائدات الأعمال في الجانب الرقمي.

وقال حمادي أن هذا المشروع الذي تم إطلاقه بالتعاون مع البنك العالمي. جاء لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية بين الجزائر ومؤسسات بروتن وودز بشكل عام. ومع البنك العالمي بصفة خاصة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

وعشية اليوم العالمي للمرأة، جدد حمادي إلتزام قطاعه بالمضي قدما في مرافقة المرأة لولوج عالم الأعمال. بالإضافة كذلك إلى دعمها في خوض غمار المقاولاتية من أجل دعم الاقتصاد الوطني. مبرزا أن هذا المشروع الذي تم بعثه بعد عامين من الركود بسبب جائحة كورونا. يهدف إلى دعم صاحبات المشاريع من حرفيات من خلال توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية. بناء القدرات وتوسيع الشبكات وتوفير المرشدين والفرص للاتصال بالأسواق العالمية. بالإضافة إلى تعزيز الإدماج والقدرة التنافسية الاقتصادية للمرأة من خلال استخدام تقنيات جديدة كالتجارة الالكترونية والتسويق الرقمي”.

كما أضاف أن هذه المبادرة تصب في صميم إلتزامات رئيس الجمهورية لتنفيذ سياسة فعالة لترقية وتمكين المرأة وتحقيق التحول الرقمي.

من جهته، أكد ممثل البنك العالمي في الجزائر، كمال براهم، أن هذا المشروع يهدف الى توفير الدعم الرقمي لرائدات الأعمال في الجزائر. من خلال تكوينهن في استخدام الأدوات الرقمية لتحسين الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية”.

وأشار الى أنه سيتم تمويل المشروع من خلال مبادرة تمويل رائدات الأعمال، وهي مبادرة دولية ممولة من قبل 14 دولة مانحة و8 بنوك تنمية بقيمة إجمالية مقدرة بـ 300 مليون دولار لصالح 60 دولة. من بينها 6 دول عربية”.

وعلى مستوى الجزائر، أشار أنه سيتم تكوين أزيد من 100 حاملة مشروع جزائرية في استخدام منصات التجارة الإلكترونية من قبل20 مستشار للتجارة الإلكترونية.

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