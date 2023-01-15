إطلاق مشروع “سِينما الجَامعة” الثلاثاء القادم

تُشرف وزيرة الثقافة والفنون “صُورية مُولوجي” رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي “كمال بداري”، على إطلاق مشروع “سِينما الجَامعة”.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فإن المشروع يتضمن إطلاق قوافل سينمائية مرفوقة ببرنامج ثقافي فني ثري ومتنوع نحو عدد من المؤسسات الجامعية والخدماتية، على أن تشمل وكمرحلة أولى كل من ولايات: بومرداس، البويرة، البليدة، تيبازة، تيزي وزو، المسيلة وسطيف.

وذلك يوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، بجامعة “أمحمد بوڨرة” بولاية بومرداس، بدايةً من الساعة العاشرة صباحًا. يضيف البيان.