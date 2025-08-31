إطلاق مشروع صناعة محرّك بالهيدروجين الأخضر

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على إطلاق مشروع صناعة محرك بالهيدروجين الأخضر BAHU. في إطار تثمين نتائج البحث والتطوير، وتحويل الإبتكار لنتائج قابلة للتثمين والتصنيع

وحضر الإجتماع ممثلي عن وزارة الدفاع الوطني، المديرية المركزية للصناعات العسكرية، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مديرة المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة، مديري مراكز البحث، وباحثين في مجال الهيدروجين الأخضر، والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تثمين نتائج البحث والتطوير، وتحويل الإبتكار لنتائج قابلة للتثمين والتصنيع. من خلال تحويل محركات الديزل لحافلات النقل إلى محركات تشتغل بالهيدروجين الأخضر. كما سيسهم هذا المشروع في إقتصاد 31% من الإنتاج الطاقوي المحلي.

كما أن محرك الحافلة بواسطة الهيدروجين الأخضر، سيقلل بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إستعمال وقود الديزل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الحكومة 2024/2029.

