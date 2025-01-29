إطلاق مشروع كفاءة تركيب الأنظمة الشمسية والإنارة العمومية

سيتم، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إطلاق مشروع كفاءة تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وكذا كفاءة أنظمة الإنارة العمومية. والذي يهدف إلى اعتماد مهارات المتدخلين وضمان منشآت ذات جودة عالية.

وحسب بيان لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، فإن إطلاق هذا المشروع الذي بادرت به المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالتعاون مع الوكالة للتعاون الألماني ومساهمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية. سيتم خلال يوم اعلامي مخصص للحدث.

ويهدف هذا المشروع إلى ضمان تنفيذ كل عمليات انجاز منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات القدرات المحدودة. سواء كانت مرتبطة بشبكة توزيع الكهرباء أو بمعزل عنها “خارج الشبكة”. إذ سيتم ذلك من متدخلين لديهم مهارات ومؤهلات مثبتة.

كما ترتكز طريقة الحصول على هذه العلامة (الكفاءة) على أساس معايير الأهلية المعترف بها في ميداني تركيب أجهزة توليد كهرباء نظيفة باستعمال الطاقة الشمسية من جهة والإنارة العمومية من جهة أخرى.

كما تم وضع مخطط العلامات أو الكفاءات الذي طورته المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بدعم من وكالة التعاون الألماني. بما في ذلك ضمان تكوين متخصص لصالح الراغبين في ذلك من المتعاملين المعنيين. وهذا استكمالا لمهاراتهم المكتسبة واستنادا إلى إطار مرجعي دو معايير دولية في إدارة وتسليم هذه المؤهلات للأشخاص.

ويؤسس هذا المسعى لإدخال عامل الاعتراف بالكفاءة اللازمة لإتقان العمل في مجالي تركيب أجهزة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وكذا الإنارة العمومية ذات فاعلية في مردودها الطاقوي. وهو ما يسمح بتسهيل اللجوء إلى هذه الحلول من خلال ضمان جودة إنجازها وتكييفها بشكل مستدام ومربح اقتصاديا. مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي.

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