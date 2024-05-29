إطلاق مشروع لرقمنة الطلب في البورصة الأحد المقبل

أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” عن الإطلاق الرسمي الأحد المقبل لمشروع رقمنة الطلب في البورصة.

وأوضح بيان للجنة، فإن إطلاق هذا المشروع سيكون بالتعاون مع السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني. في إطار الجهود المتواصلة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. بغية تطوير السوق المالية وسوق البورصة في الجزائر.

وأشارت اللجنة، إلى أن إطلاق المشروع رسميا سيكون خلال حفل سيعقد في مقر البنك الوطني للإسكان. حيث يهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية عمليات البورصة من خلال تمكين إرسال طلبات الشراء والبيع إلكترونيا عبر وسطاء عمليات البورصة.

وأضاف البيان، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الحركية التي تشهدها السوق المالية وسوق البورصة في الجزائر تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. بضرورة تطوير الأسواق المالية وسوق البورصة لتمويل الإقتصاد.

وخلص بيان لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أن هذا المشروع يندرج أيضا ضمن توجيهات الحكومة الرامية إلى تعميم الرقمنة في جميع القطاعات. ولا سيما تلك المتعلقة برقمنة الخدمات المالية وتحسين استخدامها من قبل المواطنين.