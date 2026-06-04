إطلاق مشروع “مسرّع النمو الأخضر وفرص العمل” (GGJAP) في الجزائر

تم الإطلاق الرسمي لمشروع النمو الأخضر وتسريع فرص العمل (GGJAP)، وذلك تحت إشراف نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وبحضور سعادة سفيرة الدنمارك في الجزائر، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر (UNDP).

ويتجسد هذا المشروع من خلال ورشة تكوين المكوّنين تمتد على مدار يومين لفائدة إطارات وكالتي NESDA و ANGEM تحت الوصاية. بهدف تعزيز قدراتهم على مرافقة أصحاب المشاريع الخضراء وخلق فرص عمل مستدامة.

وخلال كلمة له بالمناسبة، أشار وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، إلى أن هذا البرنامج هو استمرارية للتعاون الذي تقيمه الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر منذ سنوات. موضحا أن التطرق للاقتصاد الأخضر، يهدف إلى تعزيز قدرات المؤطرين المكلفين بمرافقة المؤسسات المصغرة. خاصة تلك التي تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر.

و أكد الوزير أن هذا البرنامج الدولي، المجسد بالتعاون مع الدنمارك، والذي تم تنفيذه بنجاح في دول عربية. يعتمد على أسس ومعايير دولية في تأطير الاقتصاد الأخضر. كما يعتبر لبنة إضافية في طريق تعزيز أسس الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة والشباب.

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