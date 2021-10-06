إطلاق مشروع مشترك لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقات المتجددة بين سوناطراك وسونلغاز

كشف الرئيس المدير العام لمجمع، سونلغاز شاهر بولخراص.أن المجمع يعتزم بالشراكة مع سوناطراك إطلاق مشروع لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الهجينة في الجنوب الكبير.

وأوضح بولخراص خلال تصريح صحفي على هامش مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة، أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة خاصة بهذا المشروع الذي سيمس الولايات الجنوبية المرتبطة بالشبكة الوطنية. مضيفا أنه سيتم طرح مشروع آخر لإنتاج 21 ميغاواط من الطاقة الهجينة لتدعيم توليد الكهرباء بالشبكات المعزولة على مستوى 25 محطة.