إطلاق مشروع مُركب الفوسفات الضخم بشرق البلاد قريبا

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أنه سيتم إعادة إطلاق المشروع الضخم لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد قريبا.

وقال الوزير، في لقاء مع الصحافة شاركت فيه وكالة الأنباء، أن وزارته تعتزم اطلاق مشروعين كبيرين واعدين بمشاركة العديد من القطاعات.

ويتمثل هاذين المشروعين في مركب الفوسفات، والذي صرح الوزير بأنه سيتم إطلاقه في أقرب وقت ممكن.

وكذا مشروع منجم الحديد بغار جبيلات في تندوف، والذي سيتم الشروع فيه بعد انتهاء دراسته.

ويمتد مركب الفوسفات، على 5 ولايات وهي تبسة وسوق أهراس والطارف وسكيكدة وعنابة.

وتمتلك شركة “أسميدال” وهي تابعة لمجمع سوناطراك 34 بالمائة من هذا المركب، ويحوز مجمع مناجم الجزائر على 17 بالمائة، بينما تعود النسبة المتبقية وهي 49 بالمائة للجانب الصيني.

وأورد الوزير في ذات السياق، أن وزارته تعمل حاليا على مراجعة البطاقية الوطنية للمناجم قائلا: “نحن بصدد إعادة إحصاء مواردنا القابلة للاستغلال لأنه لا يكفي أن نحوز على موارد طبيعية و لكن يجب استغلالها اقتصاديا”.

وبخصوص استغلال الثروة المنجمية، قال وزير الصناعة أن وزارته تدرس امكانيات الاستغلال المتاحة على المستوى المحلي، مؤكدا أن المستثمرين الذين يكتشفون حقولا جديدة بإمكانهم إرسال طلب للحصول على رخصة منجمية لإطلاق نشاطهم “في أقرب الآجال.