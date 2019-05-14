إطلاق مشروع نموذجي لمحطة مصغرة للطاقة الشمسية بولاية تندوف

تم اليوم الثلاثاء، إطلاق أول مشروع نمودجي لمحطة مصغرة للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، استفادت منها ابتدائية ”زوبير بوعجاج” بحي الوئام ببلدية تندوف.

أوضح رئيس بلدية تندوف العيد حبيتر أن المبادرة ستساهم في التقليل من فاتورة استهلاك الكهرباء وترقية استعمال الطاقات المتجددة.

حيث ستمكن هذه المحطة من تزويد المدرسة بقوة 20 كيلواط من الطاقة المتجددة من خلال 75 لوحة للطاقة الشمسية.

خصوصا أن المبادرة تندرج في إطار تشجيع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين ظروف التمدرس بهذه الولاية.

وتعتمد هذه المحطة الذكية على تكنولوجية ألمانية، تسمح بإستغلال الطاقة الشمسية.

وفي حال نقص هذه الطاقة ستعمل تلقائيا بالطاقة الكهربائية العادية التي تسوقها شركة سونلغاز.

في حين يرتقب تعميم مثل هذه المحطات الذكية، على باقي المؤسسات التربوية على المدى المتوسط.