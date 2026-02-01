إطلاق مشروع “H-Gaza” للبحث والابتكار

اختُتمت ببروكسل فعاليات الدورة العاشرة لأسبوع UNIMED، حيث خصّصت الجلسات الختامية لموضوع البحث العلمي والابتكار بوصفهما محورين أساسيين لتعزيز التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وإفريقيا، ومنطقة البلقان، وذلك بحضور ممثلي المديرية العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية.

وشكّل اللقاء مناسبة لإطلاق مشروع H-Gaza - Research Horizons for Gaza ضمن برنامج Horizon Europe، الهادف إلى دعم القدرات البحثية والابتكارية الفلسطينية، وتوفير دعم مباشر وملموس للباحثين في سياقات الهشاشة، بما يعزز استمرارية البحث العلمي والتعاون الدولي.

كما ناقشت الجلسات أولويات التعاون في البحث والابتكار، لا سيما مبادرات Horizon Europe المتوسطية، والشراكات الإقليمية، وأجندة الابتكار الإفريقية-الأوروبية، إضافة إلى مقاربة ترابط المياه-الطاقة-الغذاء-الأنظمة البيئية (WEFE).

وعلى هامش الفعاليات، أجرت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير جامعة محمد لمين دباغين – سطيف 2 المكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون، ورئيسة اللجنة الوطنية للانتقال إلى الجامعة من الجيل الرابع، لقاءات ثنائية مكثفة مع رؤساء ومسؤولي الجامعات الأعضاء، توّجت بالاتفاق على برنامج عمل عملي لتعزيز التعاون الدولي على مستوى جامعة سطيف 2، وتفعيل برنامج اللجنة الوطنية، وضبط رزنامة زيارات والتحضير لإبرام اتفاقيات ثنائية جديدة.

ويؤكد هذا الاختتام الدور المتنامي للجامعات، وللجزائر على وجه الخصوص، في الدبلوماسية العلمية وبناء شراكات استراتيجية قائمة على البحث، الابتكار، والتنمية المستدامة.