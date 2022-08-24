إطلاق مناقصة دولية للاستثمار في منجم غار جبيلات
كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب، أحمد بن عباس، اليوم الأربعاء، عن توجه المؤسسة لإطلاق مناقصة دولية مفتوحة للاستثمار في منجم غار جبيلات مع حلول شهر سبتمبر الداخل.
وذلك لاختيار الشركاء الراغبين في الاستثمار ومرافقة الوحدات الصناعية المتخصصة في صناعة الحديد و الصلب.
وفي هذا السياق، أكد بن عباس للإذاعة الوطنية، أن منجم “غار جبيلات” يعد مشروعا ضخما و استراتيجيا لتنمية صناعة الحديد و الصلب في الجزائر، حيث سيضمن تموين مركبي “بلارة ” و “توسيالي” بالمادة الأولية التي ما تزال تستورد لحد الان من الخارج.
كما توقع المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد و الصلب، أن الشروع في استغلال منجم غارا جبيلات سيمكن من استحداث آلاف مناصب الشغل مباشرة و غير مباشرة للشباب، خلال الأعوام المقبلة و تحديدا مع رفع وتيرة الإنتاج.
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استغلال منجم غار جبيلات: نجاح عملية الرمي بالمتفجيرات رقم 3
كما أعلنت ولاية تندوف اليوم الثلاثاء، انه تمت عملية الرمي بالمتفجيرات رقم 03 بنجاج، حيث ستسمح هذه العملية باستخراج كميات معتبرة من خام الحديد.
ووفقا لبيان مصالح ولاية تندوف، فإن كميات الحديد المعتبرة سيتم إرسالها برا إلى الشمال لتحويل جزء منها في الخارج عند الشركاء الاقتصادين في الصين وروسيا،
والجزء الآخر لبعض شركات التحويل للحديد والصلب في الجزائر .
للإشارة فقد تم إعطاء إشارة انطلاق استغلال غار جبيلات غرب من قبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب نهاية شهر جويلية الماضي.
عرقاب: إطلاق خط السكة الحديدية “بشار- غار جبيلات” في الثلاثي الأول من 2023
كما كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنه سيجري إطلاق إنجاز خط السكة الحديدية الذي يمتد على مسافة 1.000 كلم. لنقل خام الحديد من غارا جبيلات “تندوف” إلى بشار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
وجاء تصريح الوزير عرقاب على هامش زيارة العمل والتفقد التي أجراها إلى ولاية تندوف. والتي أشرف خلالها على إطلاق استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات.
كما أوضح عرقاب أن دفتر الأعباء الخاص بهذا المشروع يوجد في طور الدراسة من قبل لجنة تقنية قطاعية مشتركة. تتكون من عدة وزارات وهي الطاقة والمناجم والنقل والأشغال العمومية.
مضيفا أن المرحلة الأولى “2022-2025 من إستغلال هذا المنجم ستشهد إنتاج 2 إلى 3 مليون طن/سنويا. مضيفا أنه سيتم نقل خام الحديد برّا إلى بشار.
حيث سيتم تحويله وتثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذا المجال. في انتظار إنجاز خط السكة الحديدية “بشار-غارا جبيلات”.
كما كشف عرقاب، أنه وفور إنجاز خط السكة الحديدية، ستنطلق المرحلة الثانية مما سيسمح بضمان الإستغلال الأمثل للمنجم. من خلال إنتاج من 40 إلى 50 مليون طن/سنويا.
وقد جرى إطلاق استغلال منجم غارا جبيلات بحضور والي ولاية تندوف والسلطات المحلية.
وكذا إطارات الوزارة والعديد من مدراء مؤسسات القطاع.
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