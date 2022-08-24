إطلاق مناقصة دولية للاستثمار في منجم غار جبيلات

كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب، أحمد بن عباس، اليوم الأربعاء، عن توجه المؤسسة لإطلاق مناقصة دولية مفتوحة للاستثمار في منجم غار جبيلات مع حلول شهر سبتمبر الداخل.

وذلك لاختيار الشركاء الراغبين في الاستثمار ومرافقة الوحدات الصناعية المتخصصة في صناعة الحديد و الصلب.

وفي هذا السياق، أكد بن عباس للإذاعة الوطنية، أن منجم “غار جبيلات” يعد مشروعا ضخما و استراتيجيا لتنمية صناعة الحديد و الصلب في الجزائر، حيث سيضمن تموين مركبي “بلارة ” و “توسيالي” بالمادة الأولية التي ما تزال تستورد لحد الان من الخارج.

كما توقع المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد و الصلب، أن الشروع في استغلال منجم غارا جبيلات سيمكن من استحداث آلاف مناصب الشغل مباشرة و غير مباشرة للشباب، خلال الأعوام المقبلة و تحديدا مع رفع وتيرة الإنتاج.

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