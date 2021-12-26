إطلاق مناقصة لإنجاز مشروع “سولار 1000 ميغاواط”

أعلنت وزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، عن إطلاق مناقصة لإنجاز مشروع إنتاج طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط يحمل اسم “سولار 1000 ميغاواط”.

وحسبما أفادت به الوزارة عبر موقعها، فإن المشروع يكمن في إطار تشكيل شركات ذات أغراض خاصة تتكفل بإنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط، على المستوى الوطني. بحيث ستنتج كل محطة ما بين 50 و300 ميغاواط.

وسيتم تقديم المواقع الموجهة للمشاريع إلى الشركات ذات الأغراض الخاصة من طرف الشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “SHAEMS, SPA”. التي كلفتها الوزارة الوصية بدراسة طلبات العرض.

كما يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي المشاركة في هذه المناقصة، بمفرده أو في مجموعة.حيث يقوم بتعبئة التمويلات اللازمة لإنجاز هذا المشروع. ويثبت مراجعه الناجحة في تطوير وإنشاء مشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية. بالإضافة كذلك إلى الحيازة على الإمكانات اللازمة لتنفيذ جميع الخدمات المطلوبة لهذا النوع من المشاريع.

وأضافت الوزارة، أنه ينبغي على المستثمرين المهتمين ضمان تطوير المعدات وتمويلها وتصميمها وجلبها. وكذا إنشاء هذه المحطات وتشغيلها وصيانتها. إضافة كذلك إلى إنجاز هياكل الإخلاء والتوصيل بشبكات الكهرباء ومن ثمة تسويق الكهرباء المنتجة من هذه المحطات.

كما سيتم تسويق الكهرباء من خلال عقد بيع وشراء الكهرباء المبرم لمدة تشغيل تبلغ خمسة وعشرين سنة لكل محطة توليد. بين الشركات ذات الأغراض الخاصة والمشتري. ويشترط للمشاركة في المناقصة، الإمتثال للنسبة الأدنى من متطلبات المحتوى المحلي، حسب نوع المنتوج والخدمات المحلية”.

هذا وينبغي أن تتضمن عروض مشروع “سولار 1000 ميغاواط” عرضا تقنيا وآخر ماليا، يجب على المرشحين تقديمهما يوم 30 أفريل 2022 على الساعة 10:00 صباحا كآخر موعد، بقاعة المحاضرات، البرج ب، مبنى حي شعباني، وادي حيدرة، الجزائر العاصمة.

وسيتم فتح العروض الفنية في نفس اليوم، فيما سيتم فتح العروض المالية لأولئك الذين تم قبول عروضهم الفنية في وقت لاحق.