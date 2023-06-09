إطلاق منتجات جديدة في التأمين الفلاحي سبتمبر المقبل

أعلنت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار”، عن إطلاق مجموعة من المنتجات المتعلقة بالتأمين الفلاحي، سبتمبر القادم. بغرض توسيع نطاقها الجغرافي وتنويع منتجاتها والتقرب أكثر من زبائنها.

وأفاد الرئيس المدير العام للشركة، حاج محمد سبع، أن عميدة شركات التأمين بالجزائر حصلت على التأشيرة القانونية لبداية الترويج لهذا المنتوج من طرف وزارة المالية. كما تأتي هذه المنتجات، الأولى من نوعها منذ إنشاء الشركة في 1963، تلبية لرغبات زبائنها. وتعنى أساسا بالمخاطر العادية التي يواجهها الفلاحون مثل الحرائق. بالإضافة كذلك إلى البرد، العواصف والفيضانات. على أن يتم تسويقها بطرق وأساليب حديثة.

كما أضاف سبع، بأن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين تعمل على التغطية الجزئية لخطر الجفاف كونه مكلفا. وعلى هذا الأساس فهي بحاجة إلى التعاون مع شركات تأمين أخرى ناشطة في التأمين الفلاحي. حتى يمكن أن نؤسس لنظام تأميني فلاحي شامل يغطي خطر الجفاف.

وفي كلمة لوزير المالية، لعزيز فايد، قرأها نيابة عنه لعباني، هنأ الوزير الشركة على المسار الحافل بالإنجازات. كما أكد حرص الوزارة على تطوير سوق التأمين في الجزائر. وخلق محيط ملائم من شأنه السماح للقطاع بالنهوض إلى مستوى التطلعات.

كما ذكر بحزمة التدابير المتخذة من طرف وزارة المالية على غرار تلك المتعلقة برفع رأسمال شركات التأمين. وتعزيز الرقابة على نشاط التأمين عن طريق لجنة الإشراف على التأمينات. وفصل التأمين على الأشخاص والتأمين على الممتلكات وتلك المتعلقة بإعادة النظر في الاطار القانوني لهذا القطاع. ليتسنى له التكيف مع متطلبات الرقمنة ومتطلبات البيئة الحديثة. والتي تهدف بالأساس إلى دفع عجلة نمو القطاع والنهوض به إلى المستوى الذي هو عليه اليوم”.

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