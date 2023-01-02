إطلاق منصات الشكاوى والتوقيع والتصديق الالكترونية

أطلقت، اليوم الاثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصات إلكترونية من شأنها أن تسهل الحياة اليومية للمواطن.

كما أوضح، وزير التعليم العالي، كمال بداري، أن المنصة الأولى تتعلق بالشكاوى. حيث سيتمكن الجامعيون تقديم شكاويهم الكترونيا دون الحاجة إلى التنقل. وأضاف الوزير، أن المنصة تدخل في إطار القطيعة الرقمية بمجال الحوكمة.

أما المنصة الثالثة، فتتمثل في إطلاق التوقيع والتصديق الالكتروني –يقول وزير التعليم العالي-. مشيرا إلى أن جل مؤسسات التعليم العالي شاركت في هذا الإجراء. مضيفا أنه سيتم إعطاء إشارة الانطلاق للإجراء العملياتي على مستوى القطاعات العمومية.

في حين، تهدف هذه المنصات الرقمية الالكترونية، إلى تحقيق البرامج العملياتية للمخطط الرئيسي الرقمي للقطاع نوفمبر 2022/ ديسمبر 2024.

كما أوضح بداري في وقت سابق، أن الهدف أيضا من هذه العملية هو “تبسيط الإجراءات الإدارية”. و”ضمان الفعالية في تقديم الخدمات على مستوى مؤسسات التعليم العالي”.

في حين، أشار إلى أن هذه العملية تندرج في سياق “تنفيذ المخطط الرئيسي المتعلق برقمنة القطاع من أجل بلوغ حوكمة راشدة”. واصفا ذلك بـ”الحتمية التي تفرضها التطورات الحاصلة في مجال التسيير المؤسساتي”.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد وقعت اتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اتفاقية التصديق والتوقيع الالكتروني بأكتوبر الماضي. للإشارة، فقد وقع على الاتفاقية كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس. ورئيسة السلطة الحكومية للتصديق والتوقيع الإلكتروني، زاهية براهيمي.