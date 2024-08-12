إطلاق منصة “إسألني” للتفاعل المباشر مع الطلبة

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة رقمية “إسألني” موجهة للطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا.

وحسبما أفاد به الوزير عبر صفحته على الفايسبوك، فقد تم إطلاق المنصة الرقمية “إسألني” للتفاعل المباشر. من خلال طرح التساؤلات كتابيا أو بواسطة تقنية التحاضر المرئي.

كما أشار الوزير، إلى أن المنصة مفتوحة من اليوم الإثنين 12 إلى يوم 15 أوت 2024. من الساعة الثامنة 8.00 صباحا إلى الساعة السادسة 18.00 مساء. وللتواصل يمكن مسح رمز الاستجابة السريع.