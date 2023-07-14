إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للمقاولاتية

تم إطلاق منصة الكترونية مخصصة للمقاولاتية، تتضمن إرشادات مفصلة و أدوات تفاعلية و موارد تطبيقية لمرافقة المقاولين الشباب في إطلاق مشاريعهم.

و تم الإعلان عن الإطلاق الرسمي لهذه البوابة التي أطلق عليها اسم “Moukawil.dz”. خلال الحفل الرسمي للندوة الوطنية حول المقاولاتية في الوسط الجامعي و التي ترأسها كل من وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد. ووزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري. بحضور وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كريم بيبي تريكي.

وقال وليد ياسين أن هذه المنصة الإلكترونية تتضمن إرشادات مفصلة حول جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمقاولاتية فضلا عن قاعدة بيانات توثيقية ضرورية لانجاز المشاريع”. مضيفا أنها أنها تسمح أيضا للشباب المقاولين بالإطلاع على جميع أجهزة الدولة في مجال المقاولاتية. و كذا حول كيفية الاستفادة من التمويل و المرافقة.

و تابع قوله أن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعدتها الوزارتين من أجل تجسيد الأهداف المرجوة. عبر تشجيع اكبر عدد ممكن من المبادرات الصادرة عن جامعيين في مجال المقاولاتية. و من بين الإجراءات التي أعلن عنها الوزير إطلاق دليل المقاول الذي سيوزع إنطلاقا من الدخول الجامعي المقبل والذي سيتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمقاولاتية”.

كما أشار الوزير إلى أن هذا الدليل سيتضمن 10 فصول إعلامية تتعلق بإنشاء المؤسسة وإدارة المؤسسة والجباية والتشريعات والتنظيمات والتمويل و أجهزة الدولة. في مجال المساعدة و الضمان الاجتماعي و المرافقة والمؤسسات الناشئة والإبتكار وأخيرا التصدير وطرق الأسواق الدولية.

كما أعلن الوزير بان الهدف المتوخى في هذه السنة يتمثل “في تسجيل رقم 400.000 طالب تشملهم الحملة التحسيسية حول المقاولانية. مع السعي إلى رفع هذا الرقم إلى 1 مليون طالب في آفاق 2024. و ذلك من اجل غرس روح المقاولاتية في الوسط الجامعي”.

أما الإجراءات التي أعلن عنها خلال هذا الحدث فتشمل أيضا إطلاق 84 مركز لتطوير المقاولاتية. على مستوى الجامعات عبر كامل التراب الوطني. و إنشاء صفة الطالب المقاول و إنشاء شهادة الطالب المقاول.