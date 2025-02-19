إطلاق منصة “بزنس داتا كلاود” لتوحيد البيانات داخل المؤسسات

أطلقت شركة “إس إيه بي”، الرائدة عالمياً في مجال الحلول الذكية منصة “بزنس داتا كلاود” SAP Business Data Cloud، بالشراكة مع Databricks. بوصفها حلًا متقدمًا مصممًا لتوحيد بيانات “إس إيه بي” مع بيانات أخرى داخل المؤسسات بالجزائر.

شاركت مؤسسة “إس إيه بي” في نسخة سنة 2025 من منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجزائر والذي ينظم من 17 إلى 19 فيفري 2025 بالجزائرالعاصمة. (CTO FORUM ALGERIA): الذكاء الاصطناعي والسحابية في صلب التحول الرقمي للمؤسسات بالجزائر وعبر القارة الإفريقية.

وعرف هذا الحدث البارز في مجال التكنولوجيا مشاركة أزيد من 150 من قادة الابتكار الرقمي بالجزائر والمغرب العربي وإفريقيا. ويهدف إلى التعرف على آخر المستجدات والفرص المتاحة في مجال التكنولوجيات الحديثة.

وقامت شركة “إس إيه بي” باغتنام هذه الفرصة من أجل تجديد التزامها بالتحول الرقمي بالجزائر وباقي دول القارة الإفريقية. بالإضافة كذلك إلى تقديم المستجدات التكنولوجية التي حققتها المؤسسات الحكومية والخاصة خلال هذه السنة .وبشكل خاص فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابية.

كما قامت شركة “إس إيه بي”، الرائدة عالمياً في مجال الحلول الذكية بالمشاركة في أشغال هذا المنتدى عبر الإعلان عن طرح منصة “بزنس داتا كلاود” SAP Business Data Cloud،بشراكة مع Databricks. بوصفها حلًا متقدمًا مصممًا لتوحيد بيانات “إس إيه بي” مع بيانات أخرى داخل المؤسسات.

وتوفر هذه الثورة الرقمية قاعدة البيانات الموثوقة التي تحتاجها الشركات من مختلف الأحجام والتي تشتغل بمختلف قطاعات الأنشطة. وذلك بهدف اتخاذ القرارات الأكثر فاعلية وتحفيز نمو ذكاء اصطناعي موثوق.

وتقوم منصة “إس إيه بي بزنس داتا كلاود” بملاءمة بيانات التطبيقات الأكثر حساسية بالنسبة للمؤسسات. بفضل هندسة البيانات وقدرات تحليل الأعمال، فاتحة بذلك المجال للإبداع ولآفاق جديدة.

مواكبة المؤسسات بالجزائر وإفريقيا

قال أحمد الفيفي، نائب الرئيس المدير العام ل”إس إيه بي” بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن اعتماد الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة هائلة بالنسبة للشركات بالجزائر. كما أن الذكاء الاصطناعي يملك قدرات لتحويل عملياتها ما يمكنها من تحسين أدائها وتحفيز نموها المستدام”.

كما أضاف أن المشاركة في منتدى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالجزائر (CTO FORUM ALGERIA) هذه السنة. يبرز التزامنا بمواكبة المؤسسات بالجزائر وإفريقيا وبشكل خاص المؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذه الثورة التكنولوجية. عبر توفير حلول مبتكرة تمكّنها من تحسين عملياتها لأقصى حدّ والتقليل من تكاليفها العملياتية وكذا الرفع من أدائها”.

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