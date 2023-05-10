إطلاق منصة “تسيير” قريباً

كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين ياسين ميرابي، عن إطلاق المنصة الرقمية “تسيير” قريباً في إطار عصرنة القطاع.

كما قال ميرابي إنّ قطاعه “شرع في إدراج أنظمة رقمية في التسيير والإحصاء واعتمادها كنظام عمل قاعدي لتحسين الحوكمة في القطاع”. بعد أن تبنى إستراتيجية العصرنة بواسطة “تحديث” أدوات التسيير التقني والبيداغوجي. والإداري والمالي وعصرنة منظومة المتابعة البيداغوجية ووضع منظومة إعلامية وإحصائية داخلية وخارجية.

في حين، أوضح الوزير أنّ إستراتيجية رقمنة القطاع “ترتكز على عدة محاور منها الحوكمة من خلال جمع البيانات”. و”المعلومات حول نشاطات القطاع وجعلها متناسقة وأكثر فعالية بشكل يسمح باتخاذ أفضل القرارات”. و”في الوقت المناسب ومحور البنية التحتية بتوفير خدمات في أحسن الظروف”.

وتتمثل المحاور الأخرى في الخدمة الرقمية لبناء نظام بيئي يساعد على تطوير الكفاءات ومرافقة التكوين. وعصرنة محتوى البرامج الملقنة والرفع من نوعية المراجع المعتمدة.