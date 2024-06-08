إطلاق منصة جديدة لإصدارات المحافظة السامية للأمازيغية جويلية المقبل

قال الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، أنه سيتم خلال شهر جويلية القادم. إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لكافة إصدارات المحافظة السامية للأمازيغية.

وحسب ما كشف عنه عصاد من ولاية إيليزي في إطار الإحتفال باليوم الوطني للكتاب والمكتبة الذي احتضنته هذه السنة ولاية إيليزي. فإنه سيتم بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 62 لعيدي الاستقلال والشباب. إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لكافة إصدارات المحافظة السامية للأمازيغية. والتي سيكون محتواها كاملا في متناول الباحثين والقراء الجزائريين المهتمين بالأمازيغية لغة وثقافة.

كما ستشرع المحافظة السامية للأمازيغية بداية من السداسي الثاني لهذه السنة في استلام سلسلة من هبات كتب من قبل شخصيات وطنية وقامات فكرية. أبدت استعدادها للمساهمة في حماية وصون الذاكرة الوطنية.

وأشار عصاد إلى أن المحافظة السامية للأمازيغية ‘تسجل بكل فخر واعتزاز التألق الملفت للكتاب المدون باللغة الأمازيغية. والذي أصبح يتواجد على رفوف المكتبات في عدة ولايات. مسجلا في ذات السياق أن عددا معتبرا من الباحثين الشباب يقتحمون بقوة مجال التأليف باللغة الأمازيغية في ميادين معرفية متنوعة.

وأضاف عصاد أن المحافظة السامية للأمازيغية أصدرت منذ مطلع السنة الجارية ستة مؤلفات جديدة. وهو المجهود الثقافي الذي من شأنه إنعاش الذاكرة الوطنية والمحافظة على التراث الثقافي. واللساني الوطني وإثراء المكتبة الجزائرية وصون الأمن الهوياتي.

كما استعرض ذات المسؤول أهم إنجازات المحافظة السامية للأمازيغية التي تحتفل بالذكرى الـ 29 لنشأتها. في مجال التأليف والكتاب والترجمة والنشر. مما سمح ببناء قاعدة بيانات معرفية أسست لأول مكتبة رقمية بعنوان ترقية اللغة الأمازيغية. حيث تتواصل الجهود لتعزيز رصيد مكتبة المحافظة لترتقي إلى مستوى فضاءات التوثيق الهامة في البلاد.