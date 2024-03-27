إطلاق منصة رقمية جديدة للإتصال بالمحبوسين إلكترونيا

أعلنت وزارة العدل عن الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة. تتيح إيداع الطلبات والحصول على رخص الإتصال بالمحبوسين إلكترونيا.

وحسب بيان للوزارة، فإن العملية جاءت في إطار توسيع الخدمات الإلكترونية في قطاع العدالة بهدف تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية. مضيفة أنه وللحصول على هذه الخدمة يقوم طالب رخصة الإتصال “الأشخاص المسموح لهم قانونا الإتصال بالمحبوس” بالولوج إلى هذه المنصة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني الرسـمي لوزارة العدل من خلال الرابط الالكتروني: https://ziyarati.mjustice.dz/.

وقصد إنشاء حساب إلكتروني خاص به و ذلك بملئ بيانات حول الهوية والصفة ورقم الهاتف النقال. ليتوصل برسالة نصية قصيرة عبر هاتفه النقال، تحمل “رمز سري” لتأكيد عملية التسجيل. ليحصل بعد ذلك على حساب، يتم الولوج عبره إلى المنصة للقيام بإدراج البيانات الخاصة بالزوار. وتحديد صلة قرابتهم بالمحبوس، وتحميل نسخ عن الوثائق التي تثبت صفة المعني أو قرابته للشخص النزيل.(على غرار: نسخة من بطاقة المحاماة ورسالة التأسيس بالنسبة للمحامين/بطاقة التعريف الوطنية وصفحة من الدفتر العائلي التي تثبت صلة القرابة بالنسبة لذوي المحبوس).

كما يقوم بتسجيل البيانات الخاصة بالمحبوس والمؤسسة العقابية المتواجدبها. وتحديد الجهة المختصة بمعالجة الطلب. كما تتيح هذه المنصة تتبع مآل الطلب. و يتم إعلام المعني عن طريق رسالة نصية قصيرة (sms).

وفي حالة قبول الطلب، ترسل نسخة إلكترونية من الرخصة إلى الطالب عبر المنصة و نسخة إلى المؤسسة العقابية المعنية.

“كل غش أو تزوير في الوثائق أو تصريح كاذب يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية وفقا للتشريع الساري”.