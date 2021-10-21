إطلاق منصة رقمية لإعادة تأهيل الغابات المتضررة من الحرائق

كشف المفتش بوزارة الفلاحة سليم ساحي، عن إطلاق منصة رقمية خاصة ببرنامج إعادة تأهيل الغابات المتضررة من الحرائق. بهدف تمكين المواطنين وهيئات المجتمع المدني من المشاركة في هذا البرنامج.

وتم الإعلان عن الإطلاق الرسمي لهذه المنصة خلال أشغال الإجتماع الثالث للّجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق ومتابعة برنامج إعادة تأهيل وإصلاح الفضاءات المتضررة من الحرائق. وأضاف ساحي أن هذه المنصة تتميز ببساطة إستعمالها وتوفر للزائرين جميع البيانات المتعلقة بعملية التشجير. بما في ذلك البلديات والمواقع المعنية بغرض السماح للمتطوعين بالإنخراط فيها.

وستسمح هذه المنصة الرقمية بمتابعة حملة التشجير التي ستنطلق في 25 أكتوبر المقبل وتستمر لغاية 21 مارس 2022. حيث يمكن الاطلاع بصفة آنية وسريعة على عدد الأشجار والمساحات المغروسة طيلة الحملة. حيث تم تخصيص مساحات للتشجير لكل جمعية مع ضمان عملية متابعة نمو الشجيرات المغروسة إلى غاية أكتوبر المقبل.

وأضاف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، صالح شواكي. أن اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر المقبل سيتم إعطاء إشارة الإنطلاق لعملية تشجير الفضاءات الغابية المتضررة من الحرائق. والتي ستشمل مساحة إجمالية قدرها 30 ألف هكتار بكامل التراب الوطني. وتنتهي العملية رسميا في 21 مارس المقبل. مضيفا أن عملية إعادة تأهيل وإصلاح الفضاءات المتضررة جراء الحرائق التي طرأت خلال الصائفة الماضية، تجري بوتيرة جيدة.

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