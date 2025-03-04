إطلاق منصة رقمية لاقتناء قسيمة السيارات عن بُعد

أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، أنها ستُطلق غدا الأربعاء، المنصة الرقمية “قسيمتك” المخصصة لاقتناء قسيمة السيارات عن بعد.

وجاء ذلك بهدف “تحسين نوعية الخدمة المقدمة وتسهيل الحصول على قسمة السيارات، وأضاف البيان: “ستطلق المديرية العامة للضرائب غدا الأربعاء، منصةً رقميةً تحمل اسم (قسيمتك) مخصصة لاقتناء هذه القسيمة عن بعد، باستخدام بطاقة الدفع ما بين البنوك أو البطاقة الذهبية، متاحة بشكل دائم 7/7 أيام و 24/24 سا”.

وأضافت المصلحة ذاتها أن قسيمة السيارات المقتناة عن بعد “غير معنية بإلزامية إلصاقها على الزجاج الأمامي للسيارة. ومع ذلك، يجب تقديمها بصيغة رقمية أو ورقية عند أيّ مراقبة مرورية للقسيمة”.

وفي حال إتلاف أو ضياع أو سرقة القسيمة المقتناة عن بعد. يضيف المصدر ذاته، “بإمكان مالكي السيارات إعادة إصدارها من دون دفع أيّ رسوم”.

وبالموازاة مع ذلك، تم تمديد الآجال القانونية لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2025 التي انطلقت في الفاتح مارس الجاري، استثناءً، إلى غاية 30 أفريل، بدلاً من 31 مارس 2025.

وأوضح المصدر ذاته بأن القسيمة متوفرة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد.

أما بخصوص السيارات الجديدة، أشار البيان الى أن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تعدُّ هي بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية). وعليه “فإن شراء القسيمة يكون في أجل 30 يوم اعتباراً من تاريخ وضع السيارة للسير على التراب الوطني”.