إطلاق منصة رقمية لتسيير الطلبات ومخزون الأدوية

أعلن المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، أطلقت الصيدلية المركزية للمستشفيات منصة رقمية. لتسيير وصل الطلبات خلال هذا الشهر بعد أن تمّ تسهيل الولوج لها لكل المؤسسات الاستشفائية. مشيرا إلى انه وبالرغم من بعض العزوف في بداية الأمر. إلاّ أنّ عدد الطلبات الإلكترونية شهد ارتفاعًا تدريجيًا ليصل إلى حدّ الآن 600 طلب.

كما تسعى الصيدلية المركزية – بحسب مديرها العام – إلى الانتقال إلى مرحلة ثانية في مجال الرقمنة . وهي تحسين تسيير مخزون المؤسسات الاستشفائية لتوفير كل أصناف الأدوية بها وخلق عملية تضامن فيما بينها. وتفادي الوقوع في بعض الانقطاعات المسجلة في بعض أنواع الأدوية من حين لآخر، وتسجيل تكدّس البعض الآخر.

في حين، ستسمح هذه العملية بحسبه، بضمان المتابعة الجيدة لتسيير الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية ومحاربة التبذير. من خلال تحويل الأدوية قبل انتهاء مدة صلاحيتها من مؤسسات استشفائية إلى أخرى هي في حاجة إليها.

وفيما يتعلق برقمنة إدارة الصيدلية المركزية، قال فرحات إنّ العملية تتطور تدريجيًا. مما سيسمح بعصرنة التسيير.، إلى جانب استباقية في حل الصعوبات أو مشاكل الانقطاعات إذا وجدت من خلال الأخطار.