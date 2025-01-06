إطلاق منصة رقمية لتصدير المنتجات الغذائية نحو الخارج

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إطلاق منصة رقمية جديدة تُسهل إجراءات التصدير نحو الخارج.

وأوضح سمير دراجي، المكلف بتسيير المديرية العامة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن هذا النظام الرقمي يُعد نقلة نوعية في تسهيل المعاملات للمتعاملين الاقتصاديين.

وأشار إلى أن “كل العمليات أصبحت مرقمنة ضمن منصة رقمية. مما يتيح للمصدرين تفادي التنقل إلى الوزارة، خاصة لمن يقطنون في مناطق بعيدة”.

وأضاف أن هذه المنصة ستقلل من البيروقراطية وتسهم في تسريع معالجة الملفات. مما يدعم المصدرين ويمكّنهم من التركيز على توسيع أسواقهم.

وأعرب عن أمله في أن تشمل الشحنات القادمة أسواقًا أوروبية وخليجية مثل دبي وقطر، إضافة إلى كندا.

من جانبه، أكد رضوان عوف، المدير العام للجوية الجزائرية للشحن، عن إنطلاق أول عملية تصدير للمواد الغذائية باتجاه مونتريال، كندا.

وأوضح أن هذه العملية شملت تصدير 4 أطنان من الخضر والفواكه الجزائرية.

وأشار عوف إلى أن هذه العملية تأتي في إطار اتفاقية مبرمة بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية ووزارة التجارة وترقية الصادرات. والتي تنص على دعم بنسبة 50% لتكاليف النقل عبر صندوق خاص لترقية الصادرات.