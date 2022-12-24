إطلاق منصة رقمية لتعليم اللغة الإنجليزية للأساتذة الجامعيين 

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منصة رقمية خاصة بتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد، بداية من 2 جانفي القادم.

وقالت الوزارة أن هذا المسعى جاء لتعزيز تكوين أساتذة التعليم العالي في اللغة الإنجليزية. وتكملة لما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى المؤسسات الجامعية.

وأكدت الوزارة حسب المراسلة التي تحوز النهار اون لاين على نسخة منها على ضرورة تجنيد كل من مراكز التعليم المكثف للغات وكذا أقسام اللغة الانجليزية.

وكانت الوزارة قد دعت سابقا، إلى إحصاء الأساتذة الذين يعتزم القطاع تكوينهم في اللغة الإنجليزية. مع نهاية الموسم الجامعي الحالي 2023/2022.

وجاء إحصاء الأساتذة جاء في إطار تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين بمؤسسات التعليم العالي. ومتابعة لتقييم مسعى تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية.

كما وجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للإتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي.

وتتضمن المراسلة أهم التوجيهات والمؤشرات التي حدّدها وزير التعليم العالي. والمتعلقة بإحصاء الأساتذة الذين يعتزم القطاع تكوينهم مع نهاية الموسم الجامعي الحالي 2023/2022.

كما أن هذا المسعى يتم بتكوين نسبة 80 بالمائة من أساتذة العلوم والتكنولوجيا على الأقل. ونسبة تكوين 100 بالمائة بالنسبة لأساتذة العلوم الإجتماعية والإنسانية. والعلوم الطبية من الذين يدرسون الوحدات الأفقية.