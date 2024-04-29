أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، على إطلاق منصة رقمية لحاملي بكالوريا 2024.

وخلال إشرافه على إطلاق هذه المنصة الرقمية لحاملي بكالوريا 2024. أشار وزير التعليم العالي أن هذه المنصة مرافقة وتعطي توصيات للطلبة وتحسين التوجه.

وأضاف بداري أن الهدف من هذه المنصة هو ادخال الذكاء الاصطناعي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. من خلال استخدام التنقيب داخل هذه المعطيات.

وبالتالي -يضيف الوزير- نحن نتجه نتجه نحو مجتمع الاعلام المرتكز على التكنولوجيا الحديثة من اجل تحسين وازدهار المجتمع.

واشار وزير التعليم العالي أن نجاح الطلبة خاصة في الجذوع المشتركة. تبدأ من الان وسترقى الى مرافقة حقيقية وبالتالي التقليل من نسبة الرسوب.

كما ستساعد هذه المنصة في توجيه احسن، وتقوية الرقمنة للاتجاه نحو صفر ورق.