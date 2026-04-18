إطلاق منصة رقمية لحجز وبيع الأضاحي المستوردة

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية لحجز وبيع الأضاحي المستوردة.

وجاء ذلك، في إطار التحضيرات الجارية لضمان حسن سير عملية توزيع المواشي المستوردة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026.

وحسب بيان للوزارة، تتم العملية حصريًا عبر المنصة الرقمية “adhahi.dz”، ولا يُعتدّ بأي قناة بيع أخرى خارج هذه المنصة.

وفي إطار تسهيل العملية على المواطنين وتشجيع وسائل الدفع الحديثة، تم تحديد أسعار البيع بـ50.000 دج عند الدفع نقدًا، و49.000 دج عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، و48.000 دج عند الدفع عبر الإنترنت.

وتأتي هذه العملية لضمان الشفافية، التنظيم الجيد، وتوفير الأضاحي في أفضل الظروف لجميع المواطنين.