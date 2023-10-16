إطلاق منصة رقمية لطلب إستخراج الدفتر العقاري وشهادة السلبية 

كشف المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي لتلفزيون النهار عن إطلاق منصات وتطبيقات رقمية للتسهيل على المواطن إستخراج الوثائق.

وفي خلال نزوله ضيفا على برناماج 52 دقيقة إقتصاد قال عبد الرحمان خيدي انه تم استحداث منصب مساعد محافظ العقاري لتسريع إعداد الدفاتر والإشهار.

وتابع ذات المسؤول أنه ومن اجل تسهيل التحصيل الجبائي وفرض الضريبة على الثروة بما يحقق العدالة الجبائية. فقد تم استحداث رقم وطني يرافق المعلومات المسجلة عن الأراضي التي تم مسحها.

كما تم استحداث “بوابة فضاء الجزائر” للمتابعة الدقيقة ومسح الأراضي، والهدف منها رصد جميع الممتلكات كترقيم العقار وتسهيل نقل المعلومات الصحيحة.

وصرح عبد الرحمان خيدي أن مديرية الأملاك الوطنية أطلقت منصات وتطبيقات رقمية تمكن المواطن من طلب الدفاتر العقارية من منزلهم. حيث لا تتعدى المدة الزمنية للحصول على الدفتر العقاري لا تتجاوز 30 يوما.

كما ان هذه البوابة الرقمية ستنهي إشكالية التأخير في إستخراج شهادة السلبية وإشهار العقود والدفاتر العقارية.

وقال خيدي انه تم إستحداث تطبيق MACF للاستخراج الفوري لكل الوثائق العقارية. بالإضافة إلى تطبيق “محجوزات” لمتابعة السلع والمنتجات المحجوزة والتصرف فيها تجنبا لضياع قيمتها.

وأضاف خيدي تم استحداث تطبيق patrimoine.dz لمتابعة وجرد أملاك الدولة خارج الوطن. وكذا تطبيق Cofisq لمتابعة وجرد الأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.

ونعول على التشاركية القطاعية لإنجاح تطبيقات مصالح أملاك الدولة وبلوغ النتائج المرتقبة.