إطلاق منصة رقمية لفائدة المحامين

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، من مجلس قضاء بسكرة، عن إطلاق منصة رقمية جديدة، تُمكّن المحامين من خدمة إيداع طلبات النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية العادية والإدارية، وكذا سحبها موقّعة إلكترونيا.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الآلية إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات وإعفاء السادة المحامين من التنقل إلى الجهة القضائية.

ويقوم المحامي بالولوج إلى المنصة المذكورة، باستخدام معلومات حسابه الالكتروني الخاص بالأرضية الرقمية لتبادل العرائض والمذكرات الجوابية، عبر الموقع الالكتروني الرسـمي لوزارة العدل. وتتم عملية معالجة الطلب بصفة آلية.

ويشترط أن تكون الوثيقة المطلوبة جاهزة للسحب، ليتم في غضون فترة أقصاها 24 ساعة. لتمكين المحامي طالب الخدمة من سـحبها موقّعة الكترونيا.