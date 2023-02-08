قالت فلة أوجيدة، مديرة التنسيق القطاعي المشترك لمتابعة الإصلاحات بالوكالة الوطنية للأمن الصحي، أنه سيتم إطلاق منصة رقمية للبيانات الصحية قريبا.

وأشارت أوجيدة في تصريحات خاصة ببرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن رهان المنصة الرقمية للبيانات الصحية يكمن في التنبيه واليقظة، والتأسيس لنظرة إستباقية واستشرافية للمنظومة الصحية. وإنتاج مؤشرات جديدة تضمن الأمن الصحي. وتفعّل نموذجا صحيا جيدا يواكب الثورة الرقمية عبر تكثيف التحقيقات الميدانية، وتحسين المنظومة الصحية وتحقيق الجودة.

كما نوّهت أوجيدة إلى عمل جار بمشاركة كل القطاعات والمجتمع المدني، لبلورة استراتيجية وطنية للأمن الصحي. مشيرة إلى أنّ الرهان يكمن في الرصد واليقظة والتنبيه والتوعية والتحسيس، والاستباق ضد صدمات قادمة.

وشدّدت ذات المتحدثة، على حتمية رقمنة الصحة لتقويتها وتمكينها من مواجهة التحديات. كما نبّهت إلى تغيير النظام الغذائي للمواطنين. مطمئنة إلى أنّ الوضع الصحي الحالي في الجزائر مستقر، وسط متابعة خلية اليقظة للوضع الوبائي في العالم.

وأضافت أوجيدة إلى وجود الوكالة الوطنية للأمن الصحي في تنسيق دائم مع كافة الشركاء، والاهتمام بالعمل على مؤشرات صحية تراعي خصوصيات كل ولاية. متصورة بضرورة إخضاع إنشاء الهياكل الاستشفائية لطبيعة الوضع الصحي في كل منطقة.

وأكدت أوجيدة أنّ المؤشرات الصحية في الجزائر تتطور منذ الاستقلال. مشيرة إلى أن الأمن الصحي أكثر شمولية من الرعاية الصحية. كما أضافت أنّ الأمن الصحي مرتبط بالأمن القومي، وذاك يفرض تعزيز الانتاج الدوائي الوطني.

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